جيش الاحتلال يطلق قذائف فسفورية على النصيرات ويقصف مجددا مقر الهلال الأحمر في غزة (فيديو)

استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، بأن جيش الاحتلال أطلق قذائف فسفورية في محيط أرض أبو مهادي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصَر.

استهداف الهلال الأحمر

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم الخميس، استهداف الطابق الخامس بمقر الجمعية في خان يونس واستشهاد شخص وإصابة آخرين.

ونشرت الجمعية مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاستهداف مبناها في خان يونس، مما أدى لاستشهاد شخص وإصابة 6 آخرين.

⚠️اللحظات الاولى لاستهداف مبنى الجمعية في #خانيونس، الذي ادى الى اصابة 7 من النازحين. #لست_هدفا ❌ — PRCS (@PalestineRCS) January 4, 2024

كما أعلنت عن استهداف آخر لمنزل بجوار مقر الجمعية ومستشفى الأمل ما أحدث أضرارًا كبيرة في المقر والمستشفى.

وبثت مقطع آخر للقصف العنيف في محيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية، وحالة من الهلع والرعب بين صفوف النازحين.

👆يظهر هذا الفيديو القصف العنيف في محيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية في #خانيونس، وحالة من الهلع والرعب بين صفوف النازحين.#غزة#مستشفى_الأمل#لست_هدفا ❌ — PRCS (@PalestineRCS) January 4, 2024

هجمات “غير معقولة”

وأمس، أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مقر الهلال الأحمر ومستشفى الأمل التابع له مدينة خان يونس مخلّفة قتلى وجرحى، ووصفها بأنها “غير معقولة”.

وأتى موقف غيبريسوس عقب إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف، الثلاثاء، لمرتين متتاليتين، مقرّه في خان يونس ومستشفى الأمل المجاور له الذي تديره الجمعية ويؤوي حاليًّا نحو 14 ألف نازح. وأسفر القصف عن استشهاد 5 نازحين، فضلًا عن فرار عشرات العائلات عقب استهداف المكان.

I deplore today’s strikes on the @PalestineRCS-run Al-Amal hospital in the southern #Gaza city of Khan Younis, which severely damaged the Palestine Red Crescent Society training centre located within the hospital complex. My @WHO and @UNOCHA colleagues today undertook a mission… pic.twitter.com/qZ8srhqDwf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 2, 2024

شهداء وجرحى في غزة

واستُشهد، عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّف القصف الإسرائيلي لمنزل يؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، 14 شهيدا بينهم أطفال ونساء، كما أصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل (عائلة صلاح).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد الشهداء جراء قصف الطائرات الإسرائيلية، أرضا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس، ارتفع إلى 6 شهداء.

وقصفت طائرات ومدفعية الاحتلال منازل في مخيم المغازي وقرية المصدر وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وشنت قوات الاحتلال غارات على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة كما شنت هجوما جويا عنيفا على المنطقة في عدوانها المستمر على غزة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22 ألف و300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، إضافة إلى 7 آلاف مفقود، وأكثر من 57 ألف و200 جريح فلسطيني.