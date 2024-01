جيش الاحتلال يطلق قذائف فسفورية على النصيرات ويقصف مجددا مقر الهلال الأحمر في غزة (فيديو)

استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية الجزيرة مباشر، بأن جيش الاحتلال أطلق قذائف فسفورية في محيط أرض أبو مهادي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصَر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم الخميس، استهداف الطابق الخامس بمقر الجمعية في خان يونس واستشهاد شخص وإصابة آخرين.

ونشرت الجمعية مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاستهداف مبناها في خان يونس، مما أدى لاستشهاد شخص وإصابة 6 آخرين.

كما أعلنت عن استهداف آخر لمنزل بجوار مقر الجمعية ومستشفى الأمل ما أحدث أضرارًا كبيرة في المقر والمستشفى.

وبثت مقطع آخر للقصف العنيف في محيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية، وحالة من الهلع والرعب بين صفوف النازحين.

وأمس، أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مقر الهلال الأحمر ومستشفى الأمل التابع له مدينة خان يونس مخلّفة قتلى وجرحى، ووصفها بأنها “غير معقولة”.

وأتى موقف غيبريسوس عقب إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف، الثلاثاء، لمرتين متتاليتين، مقرّه في خان يونس ومستشفى الأمل المجاور له الذي تديره الجمعية ويؤوي حاليًّا نحو 14 ألف نازح. وأسفر القصف عن استشهاد 5 نازحين، فضلًا عن فرار عشرات العائلات عقب استهداف المكان.

I deplore today’s strikes on the @PalestineRCS-run Al-Amal hospital in the southern #Gaza city of Khan Younis, which severely damaged the Palestine Red Crescent Society training centre located within the hospital complex.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 2, 2024