جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد عسكري بارز في سرايا القدس بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل قائدًا عسكريًا في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال في بيان: “جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك)، يقضيان على مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال القطاع، وأحد مسؤولي الجهاد الإسلامي ممدوح لولو”.

وادعى جيش الاحتلال أن “لولو عمل مساعدًا ومقربًا من قادة منطقة شمال القطاع لدى منظمة الجهاد الإسلامي، وكان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج”.

وأضاف البيان أن “لولو يشكل شخصية بارزة ومحورية في الجهاد الإسلامي، وعلى خلفية منصبه ومكانته بادر وقاد عمليات عديدة انطلاقًا من غزة ضد دولة إسرائيل، في الأيام الروتينية وخلال الحرب”.

وزعم جيش الاحتلال أنه “تمت تصفيته (لولو) من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها على الإنترنت عن الجيش قوله: “كان (ممدوح) شخصية محورية في جماعة الجهاد الإسلامي، حيث قاد الكثير من الهجمات على إسرائيل قبل وخلال الحرب الدائرة”.

وحتى الآن، لم تعقب حركة الجهاد الإسلامي على مزاعم جيش الاحتلال، التي تأتي بعد يومين من اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، في العاصمة اللبنانية بيروت، بطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق إعلام لبناني.