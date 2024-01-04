حزب الله يعلن شن 11 هجوما ضد مواقع إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني شن 11 هجومًا ضد مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن حدوث أضرار في شبكة الكهرباء جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وذكر الحزب في بيانات منفصلة خلال يوم الأربعاء عن استهداف مقاتليه للتالي:

تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع “بركة ريشا” بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.

حامية “‏ثكنة ‏برانيت” التي فر منها العدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع “جل العلام” بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته إصابة مباشرة.

تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع “رويسات العلم” في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بأربعة صواريخ بركان وحققوا فيها إصابات مباشرة.

تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط “ثكنة دوفيف” بدفعة صاروخية كبيرة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة.

تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع “بياض بليدا” بصاروخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة.

تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع “رويسات العلم” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية وتم إصابته إصابة مباشرة.

تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط “ثكنة زبدين” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ‏وتم إصابته إصابة مباشرة.

تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط “موقع المالكية” بصاروخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة.

موقع “جل العلام” بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة.

ثكنة “زرعيت” بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

من جهتها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع أضرار في شبكة الكهرباء جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه موقع المالكية شمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية عسكرية وأهدافًا لحزب الله جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي والمسيّر للجانب الإسرائيلي شن غارات على بلدات جنوبية، قائلة إن مسيّرة معادية أطلقت صاروخًا موجهًا على حي الجامع ببلدة “يارون” واستهدفت أطراف بلدة “طيرحرفا”، و”منزلًا وسط بلدة الناقورة الجنوبية”، كما استهدف منزلًا في بلدة “عيتا الشعب” بـ3 صواريخ.

وأضافت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف الناقورة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق، حذّرت بريطانيا وألمانيا وكندا والسويد من السفر إلى لبنان، وطالبت تلك الدول رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانية.