شقيقة صالح العاروري توجه رسالة للاحتلال وتكشف تفاصيل آخر اتصال معه (فيديو)

أكدت فاطمة العاروري شقيقة الشهيد صالح العاروري القيادي بحركة حماس، أن اغتيال شقيقها أو أي قيادي آخر “لن يكسر المقاومة الفلسطينية”.

وقالت خلال لقائها في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، إنها لم تتفاجأ من استشهاد شقيقها، “فبعد نضال طويل، كان من المتوقع أن تكون نهايته الشهادة، وهو فخر لنا نعتز به”.

ووجهت رسالة لإسرائيل قائلة “لم تحققوا أي انتصار، اغتيال صالح ليس إنجاز، فشلتوا تمامًا في الحرب وخاب سعيكم، الشيخ صالح طلب الشهادة ونالها وهو ما كان يتمناه”.

وتحدثت عن آخر محادثة بينها وبين شقيقها قبل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى)، وقالت إنه كان يطمأن على جميع من في المنزل، يسأل عن الكل ويحاول تقديم المساعدة، مشيرة “هذا كان طبعه دائمًا، يحب للغير أكثر مما يحب لنفسه”.

"تفاصيل آخر اتصال مع الشهيد صالح العاروري".. هكذا تلقت عائلة الشهيد صالح العاروري خبر اغتياله pic.twitter.com/Ng9pjfcAPN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2024

وشعرت فاطمة بالفخر تجاه المظاهرات وردود الفعل الدولية بعد استشهاد شقيقها، وقالت “محبة الناس فضل من عند ربنا، ليس أي شخص قادر على الحصول على كل هذه المحبة، وصالح وهب حياته كلها في سبيل وطنه ودينه”.

وشددت فاطمة من أزر المقاومة في غزة، وقالت “كان الله معكم وبعونكم، رحم الله شهدائكم وشفا جرحاكم، دائمًا كنت أكرم منا جميعًا، هذه الدماء الطاهرة ستكون سببًا بالنصر ان شاء الله”.

تغطية صحفية: "مسيرة وسط رام الله؛ تنديداً بعــمــلــيـة اغـتــيـال القائد صــــالـ.ـح الـ.ـعـ.ـاروري". pic.twitter.com/XKFSjFnoBY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2024

واغتالت إسرائيل، الثلاثاء، صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وستة آخرين بينهم اثنان من قياديي جناحها العسكري كتائب القسام، في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، مما أدى إلى سقوط 7 شهداء إضافة إلى 11 جريحا”.