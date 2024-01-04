شهيد جنوبي طوباس والاحتلال يواصل لليوم الثاني عملياته العسكرية في طولكرم (فيديو)

يصعدّ جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية منذ بدء حربه على غزة قبل 3 أشهر

استشهد شاب فلسطيني عقب إصابته بالرصاص الحي، خلال اقتحام الاحتلال فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب طوباس، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشاب أسيد جواد بني عودة (29 عامًا) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الظهر، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير نادي الأسير في طوباس، أن الاحتلال اعتقل الشاب يزيد رايق بشارات (20 عامًا) بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة، وذلك للمرة الثانية خلال أشهر، للضغط على والده لتسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة أحياء حيث دارت مواجهات واشتباكات عنيفة، كما سمعت أصوات انفجارات قوية في البلدة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طوباس من مدخلها الشرقي قبل أن تواصل مسيرها إلى بلدة طمون (جنوب)، قد ألقت على مدى ساعتين قنابل مضيئة فوق محافظة طوباس بشكل كثيف.

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم

وفي هذا السياق واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، عمليات اقتحام منازل المواطنين في عدة أحياء وضواح من مدينة طولكرم ومخيميها.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في الحي الجنوبي للمدينة، وفتشت الشقق السكنية، بعد احتجاز سكانها وإخضاعهم للاستجواب ونشر قناصتها على الأسطح.

كما داهم جيش الاحتلال عددا آخر من المنازل في المنطقة، ومنازل مواطنين في ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وشويكة شمالها، وكسر محتويات عدد منها.

وواصلت جرافات الاحتلال تجريف وتدمير شوارع وأزقة مخيم طولكرم في عدة أحياء، وشمل ذلك البنى التحتية وخطوط المياه، وتدمير واجهات المحال والمنشآت التجارية وبعض المنازل، في حين يقوم جنود الاحتلال بإطلاق كثيف للأعيرة النارية بشكل عشوائي.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس من خلال اقتحامها منازل المخيم في كافة حاراته وتخريب محتوياتها واعتقال أصحابها، كما انتشرت أعداد كبيرة من جنود الاحتلال في بعض الحارات.

وكثف جيش الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب مدمّرة يشنها على قطاع غزة منذ 90 يوما، خلّفت آلاف القتلى والجرحى.​​​​​​​