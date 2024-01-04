غزة.. لجنة الطوارئ في رفح توجه نداء عاجلا بحاجتها إلى 50 ألف خيمة لإيواء النازحين (فيديو)

أكد رئيس لجنة الطوارئ في رفح الدكتور أحمد الصوفي، أنهم يعانون عجزًا في الخدمات الصحية والإنسانية، وقال إن أكثر من مليون نازح فلسطيني وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي غزة.

وطالب الصوفي برفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لأكثر من 500 يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقال إنهم بحاجة إلى 50 ألف خيمة بشكل عاجل لإيواء النازحين إلى رفح، الذين يعانون من إيجاد المأوى المناسب.

ووجّه رئيس لجنة الطوارئ في رفح نداء استغاثة وطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى والمصابين للعلاج بالخارج.

انتشار الأمراض المعدية

من جانبه قال الدكتور مروان الهمص مدير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، إنهم يشهدون انتشارًا للأمراض المعدية، مشيرًا بصورة خاصة إلى انتشار مرض التهاب السحايا.

وناشد الهمص العالم للعمل على فتح المعابر لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية على وجه السرعة، لتفادي كارثة إنسانية.

وأكد أن المستشفى تعاني من النقص حتى قبل قيام الحرب، ومشيرًا إلى وجود نقص كبير في الأدوية المنقذة للحياة وأدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة وغيرها.