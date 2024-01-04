كاليفورنيا.. مئات المتظاهرين اليهود يعطلون اجتماع المجلس التشريعي للمطالبة بوقف الحرب على غزة (شاهد)

تظاهر أكثر من 300 يهودي وناشط أمام مقر المجلس التشريعي بولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الأربعاء، للمطالبة بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ90 على التوالي.

وقال المتظاهرون إن “الضرائب التي يدفعونها تذهب إلى إسرائيل لتمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة”.

وأضافوا أن “كاليفورنيا تعد من أكثر الولايات التي تقدم الضرائب الفدرالية في المساعدات الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل، بدلًا من استخدامها في الرعاية الصحية أو الإسكان أو غيرها من الخدمات العامة لسكان الولاية”.

وردد المتظاهرون داخل قاعة المجلس الذي اضطر إلى تأجيل جلسته بالفعل، شعارات “أوقفوا إطلاق النار الآن” و”الحرية لفلسطين”.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ذكر في بيان اليوم الخميس، أن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الشاملة، أكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة عملاقة، يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات”.

ونوّه البيان بأن “الاحتلال تعمد قصفها على مربعات سكنية بالكامل، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء في القصف الواحد”، مضيفًا أن المتفجرات التي ألقتها قوات الاحتلال على قطاع غزة “زاد وزنها على 65 ألف طن، وهو ما يزيد على وزن وقوة ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية”.