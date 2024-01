“لا يمكنني البقاء صامتا”.. استقالة مسؤول بوزارة التعليم الأمريكية بسبب الحرب على غزة

أعلن مسؤول بوزارة التعليم الأمريكية استقالته أمس الأربعاء، من منصبه احتجاجًا على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 90 يومًا.

وعزا طارق حبش، مستشار السياسات في مكتب التخطيط والتقييم وتطوير السياسات التابع للوزارة، استقالته، إلى فشل الإدارة في حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة من الهجوم الإسرائيلي العنيف.

وفي رسالة وجهها أمس إلى وزير التعليم الأمريكي ميغيل كاردونا، كتب حبش “لا يمكنني البقاء صامتًا بينما تغض هذه الإدارة الطرف عن الفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين الأبرياء”.

Today, I resigned from the Biden-Harris Administration. I cannot represent an administration that systematically dehumanizes Palestinians and enables their ethnic cleansing. The President must call for a permanent ceasefire. https://t.co/pv7EDkYH9d

— Tariq Habash (@tariqhabash_) January 3, 2024