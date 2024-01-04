لبنان.. تشييع جنازة الشهيد صالح العاروري ورفاقه في موكب مهيب (فيديو)

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت بعد ظهر اليوم الخميس، مراسم تشييع صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقائدين في جناحها العسكري “كتائب القسام” سمير فندي وعزام الأقرع، الذين اغتيلوا رفقة آخرين بضربة إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي.

وانطلق موكب المشيعين من مسجد الإمام علي في طريق (الجديدة – بيروت) إلى مقبرة الشهداء قرب دوار شاتيلا، رافعين أعلام المقاومة.

وأمَّ حشود المصلين في صلاة الجنازة، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأمين الفتوى الشيخ أمين الكردي.

ولم تتبنَّ إسرائيل ولم تنفِ المسؤولية عن اغتيال بيروت، لكن لتل أبيب تاريخ طويل في اغتيال قادة فصائل المقاومة الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن هدد مسؤولون إسرائيليون باغتيال قادة حماس في دول بينها لبنان وقطر، ردًّا على هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، شنّت حماس في ذلك اليوم هجوم “طوفان الأقصى” على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.