مذيعة إسرائيلية تظهر بمسدس داخل الأستوديو (صور)

أظهرت صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمذيعة الإسرائيلية ليتال شيمش وهي تحمل سلاحًا أثناء عملها بالقناة 14 الإسرائيلية.

ونشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” اليمينية، الأربعاء، صورة المذيعة في القناة الإسرائيلية 14 المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهي تضع سلاحا على خصرها داخل الأستديو.

وقالت “إسرائيل اليوم” إن “من بين النساء اللاتي سلحن أنفسهن ليتال شيمش، مذيعة القناة 14”.

وأضافت “ظهرت شيمش على الهواء (الثلاثاء)، وبجانب الميكروفون يمكن أيضًا رؤية السلاح”.

ولفتت الصحيفة إلى أن القناة 14 اليمينية هي “الأقل مشاهدة ومصداقية وفق استطلاع للرأي حيث حلت القناة 12 بالمرتبة الأولى ثم القناة 13 تلتها القناة 11 ثم القناة 14”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية شجعت مواطنيها على حمل السلاح بعد بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إذ قام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوزيع سلاح على إسرائيليين.

📸 TV Anchor Lital Shemesh from Israel Channel 14 TV in the studio. pic.twitter.com/BG2JkvsS17

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) January 3, 2024