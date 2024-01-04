نصر الله: اغتيال العاروري لن يمر دون عقاب والحرب معنا ستكون مكلفة ومستعدون للذهاب إلى آخرها دون ضوابط (فيديو)

قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، مساء الأربعاء، إن الحزب مستعد للذهاب في مسار الحرب إلى آخرها دون ضوابط، محذرًا من أن الحرب مع الجماعة ستكون مكلفة.

وأضاف خلال كلمة في الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أن اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت “خطير جدًا”، والقول بأنه استهداف لقيادات في (حماس) لا يقنع إلا الأطفال.

وأكد نصر الله أن “هذه الجريمة الخطيرة لن تمر دون رد أو عقاب”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حسن نصر الله:

مستعدون للذهاب في مسار الحرب إلى آخرها دون ضوابط.

لسنا خائفين من الحرب ومستعدين لها والحرب معنا ستكون مكلفة.

ضرب إسرائيل على الضاحية الجنوبية أمس أمر خطير والقول بأنه استهدف قيادات في حماس فقط لا يقنع إلا الأطفال السذج.

ما صار بالأمس خطير جدًا لأنه اعتداء على الضاحية الجنوبية وهو الأول منذ عام 2006.

فتح المقاومة اللبنانية جبهة المواجهة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أفقد إسرائيل عنصر المفاجأة.

إسرائيل اعتقدت أن عملية “طوفان الأقصى” فرصة للقضاء على المقاومة في غزة وفي الضفة وفي لبنان.

من نتائج “طوفان الأقصى” أنه دمر صورة أمريكا التي تم الترويج لها وقدمها في أبشع حقائقها.

“طوفان الأقصى” وما يجري على كل الجبهات أسقط نظرية الملجأ الآمن التي على أساسها قامت هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة.

“طوفان الأقصى” أفقدت المجتمع الإسرائيلي ثقته في الجيش وفي قياداته السياسية وهو ما يمس جوهر وجوده.

لا يوجد أحد في الكيان الصهيوني لديه صورة نصر حتى الآن.

المقاومة أصبحت أكثر جرأة واستعدادًا للمواجهة وحتى التدخل الأمريكي لن يردع المقاومة.

الاعتداء الإسرائيلي على غزة يستهدف استعادة قوة الردع الاستراتيجي التي كانت تتغنى به إسرائيل.

“طوفان الأقصى” كانت ضربة قاصمة لمسار التطبيع في المنطقة.