هل يعرف أطفال غزة صالح العاروري؟ وكيف استقبلوا خبر اغتياله؟ (فيديو)

سألت قناة الجزيرة مباشر أطفالًا من قطاع غزة عما يعرفونه عن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، الذي تم اغتياله قبل يومين في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاءت إجابات بعض الأطفال كالتالي:

“العاروري مقاوم كبير”

“العاروري قائد كبير في المقاومة وحماس”

“العاروري كان مرعب إسرائيل”

“الله ينصر المقاومة”.

وولد صالح العاروري في الضفة الغربية، وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلية، قبل أن يتم الإفراج عنه عام 2010 بشرط إبعاده.

وبعد الإفراج عنه تم ترحيله إلى سوريا التي استقر فيها 3 سنوات، ثم غادرها إلى تركيا في فبراير/شباط 2012 بعد اندلاع الثورة السورية.

وكان العاروري يشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لـ(حماس) منذ عام 2017.