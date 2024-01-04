وقفة في العاصمة المغربية الرباط تنديدا باغتيال صالح العاروري (فيديو)

نظمت مجموعة العمل الوطني بالمغرب وقفة بالعاصمة الرباط، تنديدا بما وصفوه بجريمة اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق المنظمين في الوقفة فإن “جريمة اغتيال العاروري تضاف إلى قائمة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين داخل أراضيهم وخارجها”.

ومساء الثلاثاء 2 يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت حركة حماس اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة القسام و4 من كوادر الحركة، في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله ببيروت.

وبحسب الإعلام اللبناني حينها، فإن عملية الاغتيال تمت باستهداف مقر الحركة في ضاحية بيروت الجنوبية بثلاثة صواريخ من مسيّرة إسرائيلية.

ولاحقًا، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية عن مسؤول أمني لبناني لم تكشف عن اسمه، قوله إن العاروري لم يقتل بطائرة مسيّرة كما تداولت وسائل الإعلام وإنما بصواريخ أطلقت من طائرة حربية، إلا أن حكومة تل أبيب لم تعلن رسميا بعد مسؤوليتها عن الهجوم.