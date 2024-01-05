الحرب على غزة.. تركيا ترد على مزاعم زيادة صادراتها إلى إسرائيل

نفت وزارة التجارة التركية مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة الصادرات التركية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك الادعاءات “لا تعكس الحقيقة”.

وقال بيان أصدرته الوزارة، الخميس، إن التجارة مع إسرائيل ليست متوجهة إلى المنطقة اليهودية في البلاد، موضحًا أنها أيضًا “تجارة متوجهة إلى 2.2 مليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، والضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وغزة”.

ولفت البيان إلى أن 8 ملايين عربي فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية، ويعيش في إسرائيل 7.2 ملايين يهودي.

وأوضح أن البضائع جميعها المتجهة إلى المنطقة الفلسطينية يجب أن تمر عبر الجمارك والموانئ الإسرائيلية تحت اسم إسرائيل.

وذكر البيان أنه بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2022، بلغ إجمالي تجارة تركيا مع إسرائيل مليارين و320 مليون دولار، فيما انخفض الرقم 45% في المدة نفسها من 2023، وسجل مليارًا و280 مليون دولار.

Bugün Çeşitli Basın-Yayın Organlarında Yer Alan İsrail ile Ticarete İlişkin Haberlere Dair Basın Açıklaması pic.twitter.com/NrvXiX0yjy — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 4, 2024

وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف وزير التجارة التركي عمر بولات أن التجارة بين تركيا وإسرائيل تقلصت إلى النصف منذ اندلاع الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت تركيا تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، وفق ما نقل موقع “بلومبيرغ” الأمريكي.

وكانت أنقرة تعتزم مناقشة خطط للتعاون مع إسرائيل للتنقيب المشترك عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وإمكانية وضع خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا.