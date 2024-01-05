بعد فشل استخباراتي.. الجيش الإسرائيلي يبدأ بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر

قالت القناة 12 العبرية، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت القناة إن الجيش “شكل لجان تحقيق بالأحداث، تتضمن رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والرئيس السابق لوكالة الأمن القومي زائيفي باركاش، والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان”.

وقالت القناة إن الجيش “قرر بعد 90 يومًا من الأحداث التي وقعت في أكتوبر الماضي، أنّ يحقق بالأسباب التي أدت إلى حصولها”.

ويتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل حكومته بالتنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وفجر السابع من أكتوبر، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”.

واستطاعت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس الدخول إلى مواقع عسكرية والاشتباك مع جنود الاحتلال حيث قتلت وجرحت مئات الإسرائيليين وأسرت ضباطا وجنودا، واستحوذت على أجهزة إلكترونية تحوي العديد من المعلومات.

ووصلت فصائل المقاومة إلى مستوطنات غزة برا عبر الأنفاق واختراق السياج الحدودي، وجوا بدراجات مزودة بمروحيات ومظلات، وبحرا.

وتم انتقاد الاستخبارات الإسرائيلية لفشلها بتنبؤ وقوع العملية العسكرية وسقوط عدد من المواقع العسكرية بيد المقاومة فضلا عن وقوع عشرات الجنود في الأسر.