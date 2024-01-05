توقعات بارتفاع العدد إلى 12500.. 5 آلاف جندي إسرائيلي معاق دخلوا قسم التأهيل في 2023

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، إن العام 2023 شهد إضافة أكثر من 5 آلاف معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين المعاقين الجدد 3400 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع ارتفاع عدد المعاقين في 2024 إلى 12500، وفق تقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: التوقعات (للعام 2024) صادمة حيث سيتم الاعتراف بـ12500 مقاتل كمعاقين، وهذا تقدير متحفظ وحذر للغاية، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلبات إلى 20 ألفًا.

ولفتت إلى أنه من المهم الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المدنيين الذين أصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (موعد انطلاق معركة طوفان الأقصى).

وقالت الصحيفة: “لسوء الحظ، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا كبيرًا لترى أن القتال يسبب عددًا لا يحصى من إصابات الأطراف الخطيرة”.

وأضافت: “يتحدث الخبراء عن حاجة ماسة إلى مجموعة واسعة من برامج إعادة التأهيل، والتي تشمل ملحقات طبية وسكن ومركبة مناسبة ودعم اجتماعي وعقلي وعلاجات إعادة التأهيل باهظة الثمن”.

وتابعت: “مجرد شراء الأطراف الاصطناعية وحده يمكن أن يصل إلى مبالغ ضخمة تصل إلى عشرات آلاف من الشواكل للشخص المصاب”.

התחזית הקודרת של משרד הביטחון: 12,500 חיילים יוכרו כנכים עקב המלחמהhttps://t.co/RaMXPIzYaI pic.twitter.com/Bh4YgAbw1Z — ynet עדכוני (@ynetalerts) January 5, 2024

والثلاثاء الماضي، قال موقع “واللا” العبري إن جناح إعادة التأهيل يعالج إجمالًا أكثر من 64 ألف جندي معاق في جيش الاحتلال، بينهم 8640 يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

ولفت إلى أنه يمكن أن تظهر أعراض الصدمة القتالية أثناء المعارك أو عقبها، وقد يشعر الجندي الذي يعانيها، من بين أمور أخرى، بتسارع النبض وزيادة التعرق وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم واهتزاز الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والارتباك وعدم القدرة على التركيز.