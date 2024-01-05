رئيس هيئة الأسرى للجزيرة مباشر: أسيرات غزة يتعرضن لمعاملة قاسية ووحشية (فيديو)

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، قدورة فارس، عن انتهاك الاحتلال لحقوق الأسيرات اللاتي اعتقلهن من غزة.

وقال فارس، للجزيرة مباشر، إن الحصول على معلومات عن أسيرات غزة صعب المنال، لكن الهيئة تمكنت من خلال أسيرات من الضفة والقدس من معرفة ما يجري لـ51 أسيرة من غزة بسجن الدامون، لافتًا إلى أن إدارة السجون ترفض السماح لممثلي الهيئة بزيارتهن بدعوى عدم وجود وكالة من الأسيرات.

وأضاف فارس “أسيرات غزة يتعرضن لمعاملة قاسية ووحشية، وحين جيء بهن للسجن كنّ في وضع مأساوي، كلهن جئن في ملابس رياضية خفيفة وجميعهن جئن مكشوفات الرأس رغم أن غالبيتهن يلبسن الحجاب”.

وتابع “قبل وصولهن لسجن الدامون تم الاعتداء عليهن في كل المحطات التي انتقلن منها حتى وصلن للسجن، شُتمن وتم تفتيشهن بطريقة مهينة”.

"الأسيرات من غزة يتعرضن لمعاملة قاسية".. رئيس هيئة الأسرى والمحررين في فلسطين يكشف للجزيرة مباشر انتهاكات الاحتلال تجاه أسيرات منهن مسنة مصابة بالزهايمر pic.twitter.com/tKxgxJDNvp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 4, 2024

وأشار إلى أن بين الأسيرات 3 تجاوز أعمارهن 80 عامًا، إحداهن تعاني الخرف، وقال “هذا يوضح أن عمليات الاعتقال جاءت في سياق عملية الانتقام التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

“الاحتلال تجاوز كل القوانين”

وأكد فارس، أن إسرائيل “تجاوزت كل القوانين في طريقة تعاملها مع معتقلي غزة”؛ وذلك لأنها لم تفصح عن أعداد وأحوال المعتقلات من غزة لأي مؤسسة حقوقية دولية حتى المؤسسات المسجلة في إسرائيل، رغم أنها ملزمة بذلك، وفقًا لفارس.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن أسيرات غزة بالتحديد منقطعات عن أي تواصل مع العائلة والمحامين والصليب الأحمر.

ويرى فارس أن هذا الحرص على إبقاء قضية أسرى غزة طيّ الكتمان، إنما يكشف عن “نوايا خبيثة، وأن هناك جرائم تُقترف بحقهن”.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة مئات الفلسطينيين، رجالا ونساء وأطفالا ومسنّين. وبحسب شهادات مَن عاد منهم، فإن الاحتلال يعرضهم للتعذيب على مدى أيام متواصلة.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.