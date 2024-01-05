شاهد: فلسطينيون يودعون ذويهم بعد قصف الاحتلال لمخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة

ودع فلسطينيون ذويهم صباح اليوم الجمعة، في مستشفى شهداء الأقصى، بعد استهداف الاحتلال لمخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وحسبما نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، فقد ظهرت عائلات الشهداء تبكي بحرقة على ذويها من ضحايا القصف، وذلك قبل أن يتم تشييع جثامينهم.

وأمس الخميس، شنّ الاحتلال الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية استهدف فيها عددا من المناطق والمخيمات وسط قطاع غزة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة “أبو هولي”، مما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الاحتلال قصف منزل مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى أنور أبو هولي في مخيم المغازي، فأسفر ذلك عن استشهاد أشخاص وإصابة آخرين، مشيرةً إلى أن طواقمها استطاعت إجلاء شهيدين و5 مصابين، وأنه لا يزال هناك عدد من المواطنين تحت الأنقاض.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة. وقد اضطر مئات الآلاف إلى النزوح من شمالي القطاع إلى جنوبه.