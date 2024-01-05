سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: لحظة استشهاد فتى وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الفتى أسيد الريماوي استشهد متأثرًا برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية
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5/1/2024-|آخر تحديث: 5/1/202409:35 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد فتى وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، فجر اليوم الجمعة، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بكمين نصبه جنود الاحتلال للشبان.

وأكدت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكدت مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما.

ووثقت كاميرا مراقبة بأحد المنازل المجاورة لموقع الحادث، لحظة استشهاد الفتى أسيد، حيث أطلق عليه الرصاص وسقط على الأرض، وأطلق الرصاص أيضًا على آخرين حاولوا نجدته.

وذكرت مصادر بالبلدة أن الشبان، أصيبوا بكمين نصبه جنود الاحتلال، الذين اعتقلوا عددا آخر من الشبان، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات نقلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا مقهى في البلدة، وأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمّرة ومتواصلة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًَا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية