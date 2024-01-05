شاهد: لحظة استشهاد فتى وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد فتى وأصيب 7 فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، فجر اليوم الجمعة، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بكمين نصبه جنود الاحتلال للشبان.

وأكدت مصادر طبية، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، عقب إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكدت مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما.

ووثقت كاميرا مراقبة بأحد المنازل المجاورة لموقع الحادث، لحظة استشهاد الفتى أسيد، حيث أطلق عليه الرصاص وسقط على الأرض، وأطلق الرصاص أيضًا على آخرين حاولوا نجدته.

لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الشهيد أُسيد الريماوي وشابين آخرين حاولوا إسعافه في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/OKe01HxxBY — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 5, 2024

وذكرت مصادر بالبلدة أن الشبان، أصيبوا بكمين نصبه جنود الاحتلال، الذين اعتقلوا عددا آخر من الشبان، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات نقلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا مقهى في البلدة، وأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام.

استشهاد الطالب في الثانوية العامة أسيد أنيس الريماوي، ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة بيت ريما قبل قليل .. 🙏🏼🇵🇸 – إصابة 3 شبان في كمين لجيش الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/1Q73RbpHvt — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 5, 2024

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة فجرا، وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمّرة ومتواصلة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًَا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.