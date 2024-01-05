“لا تثقوا به”.. القسام تحذر عائلات جنود الاحتلال الأسرى من مصير شقيق نتنياهو (فيديو)

حذّرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عائلات جنود جيش الاحتلال المحتجزين لديها، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “لا يأبه بموت” أبنائهم، داعية إياهم لـ”عدم الوثوق به”.

وقالت القسام، في رسالة مصورة، نشرتها، الجمعة، على منصة “تلغرام”: “إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا، نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى، لأن شقيقه يوناتان، قُتل في محاولة لتحرير الأسرى”.

وأضافت: “نتنياهو يقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذُقت بموت أخي.. لا تثقوا به”.

وقُتل شقيق نتنياهو “يوناتان” الذي كان من ضمن قوات إسرائيلية خاصة عام 1976 بـ”عملية عنتيبي” في أوغندا، خلال عملية تحرير أسرى إسرائيليين احتجزوا على أيدي فلسطينيين.

وباءت محاولة تحرير الأسرى بالفشل، بعد مقتلهم رفقة عدد من عناصر القوة الإسرائيلية، الذين أوكلت لهم مهمة تحريرهم، بحسب مراجع تاريخية.

والثلاثاء الماضي، أبلغت حركة “حماس” الوسطاء بتجميد أي نقاش لوقف إطلاق النار في غزة أو لإنجاز صفقة تبادل أسرى، وذلك عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، و6 آخرين، من بينهم 2 من قادة “القسام”، و4 من كوادر الحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودًا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي “136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين.