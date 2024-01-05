ماكدونالدز: أعمالنا بأسواق في الشرق الأوسط وخارجه تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب في غزة

أقر الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز كريس كيمجينسكي بأن الأعمال في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وبعض المناطق خارجه تأثرت بشكل “ملموس” بسبب الحرب في غزة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، الخميس، إن المعلومات المضللة بشأن علامات تجارية مثل ماكدونالدز كانت “محبطة ولا أساس لها من الصحة”.

وكتب على موقع لينكد “في كل دولة نعمل فيها ومن بينها الدول الإسلامية، يمثل ماكدونالدز بكل اعتزاز مالكون محليون يعملون بلا كلل لخدمة مجتمعاتهم ودعمها إذ يقومون بتوظيف الآلاف من مواطنيهم”.

وشهدت سلاسل وجبات سريعة غربية كبرى، من بينها ماكدونالدز، حملات مقاطعة شعبية في العالم العربي بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل والمزاعم بشأن علاقاتها المالية بها.

وقالت شركة ماكدونالدز إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي إنها قدمت آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي.

وتبرأ أصحاب حق امتياز العلامة التجارية ماكدونالدز ببعض البلدان الإسلامية من هذا التصرف لاحقا، مما سلط الضوء على السياسات الإقليمية المستقطبة التي توجه الشركات العالمية أثناء الحرب.

وانتشرت المقاطعة في بعض البلدان خارج المنطقة العربية ومن بينها ماليزيا.

وبحلول السنة المالية 2022، منحت الشركة حقوق امتياز وتشغيل لأكثر من 40 ألف مطعم لماكدونالدز في أكثر من 100 دولة.

وحققت سلسلة الوجبات السريعة إجمالي إيرادات سنوية بلغ 23.18 مليار دولار في العام.

وسجلت أسهم الشركة انخفاضا طفيفا في التعاملات بعد ظهر يوم الخميس.