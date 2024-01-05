مشعل: الاحتلال واهم إذا ظن أن اغتيال القادة سيكسر المقاومة (فيديو)

قال خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج إن الاحتلال الإسرائيلي واهم إذا ظن أن اغتيال القادة سيكسر المقاومة، في إشارة إلى اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، الثلاثاء الماضي، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف مشعل، في كلمة بشأن اغتيال العاروري وعدد من قادة القسام، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تصدير أزمته للخارج في ظل فشله في غزة ويريد توسيع دائرة العدوان.

وأكد أن الحركة معنية بأمن ومصلحة كل بلد عربي وأن معركتها مع “العدو الصهيوني فقط”.

وقال مشعل إن “دماء العاروري ورفاقه الشهداء اختلطت بدماء غزة التي تصنع ملحمة تاريخية في معركة طوفان الأقصى”، مضيفا أن “استشهاد قادة حماس يثبت أن طريق الشهادة هو خيار قادة الحركة كما هو خيار جنودها”.

وأشار إلى أن العاروري شارك في تأسيس كتائب القسام، الذراع العسكري للحركة، وبذل روحه وجهده في مسيرة المقاومة ضد الاحتلال.

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء الماضي، اغتيال العاروري واثنين من قياديي كتائب القسام، هما سمير فندي وعزام الأقرع وآخرين من أبناء الحركة هم: محمود زكي شاهين، ومحمد الريس، ومحمد بشاشة، وأحمد حمود.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، مما أدى إلى سقوط 7 شهداء”.