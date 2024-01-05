وصلت إلى 94.6%.. إثيوبيا تعلن دخول سد النهضة مرحلته النهائية

أعلنت السلطات الإثيوبية، الجمعة، أن سد النهضة “دخل مرحلته النهائية”، وذلك بعد 12 عامًا من البدء في مرحلته الأولى.

وقالت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لتنسيق السد، في بيان، إن “سد النهضة دخل مرحلته النهائية بفضل الجهود الموحدة والمثابرة للإثيوبيين”.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن “الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ12 الماضية”.

وأضاف ميكونين، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة تنسيق السد، إلى أن “بناء السد وصل إلى 94.6%”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وتابع: “الشعب أظهر أيضًا للعالم أن كل شيء ممكن، من خلال تقديم الدعم بلا كلل، وتنفيذ أنشطة الحفاظ على الحوض”.

وأشار إلى “عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية (مع مصر والسودان) في الأشهر الماضية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة”.

وأرجع الوزير الإثيوبي عدم التوصل إلى اتفاق خلال الجولة الرابعة التي أجريت بين 17و19 ديسمبر/كانون الأول 2023 من المفاوضات إلى ما سماه “تمسك مصر بمواقفها السابقة”، لافتًا إلى موقف أديس أبابا الثابت بإجراء المفاوضات على أساس المبادئ والتوصل إلى اتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن الجولات الأربع الأخيرة أتت بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديدًا منذ إبريل/نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولًا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء السد وتشغيله، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح مرحلة رابعة من ملء خزان السد بالمياه، وهو ما اعتبرته القاهرة “انتهاكًا جديدًا من أديس أبابا وعبئًا على المفاوضات”.