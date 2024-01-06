إصابات بالرصاص واعتقالات خلال اقتحام جيش الاحتلال مناطق عدة في القدس والضفة (فيديو)

أصيب 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وبلغا شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وبلدة قَطَنّة شمال غرب مدينة القدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقم إسعاف تابعة له نقلت 4 إصابات إلى المستشفى، مضيفا أن طواقمه استلمت 3 إصابات بالرصاص الحي من بلدة عنبتا، إحداها بالكتف وإصابتان في الرجل، وإصابة بالرصاص الحي في الظهر والصدر، من بلدة بلعا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة مواطنين بالرصاص الحي في الأقدام، ونقلا إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وداهمت قوات الاحتلال منازل في البلدة، وفتشتها، واعتقلت عددا من الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 3 شبان واعتدت عليهم بالضرب المبرح عند مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بعدة آليات، وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل السامة المسيلة للدموع والأعيرة النارية والصوتية.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال حي المعاجين، وداهمت منزل المعتقل غسان ذوقان، وعبثت بمحتوياته، واستولت على مركبته.

كما داهمت قوات الاحتلال مطبعة لعائلة ذوقان، واستولت على معداتها، بعد تخريب محتوياتها.

واقتحمت القوات البلدة القديمة في نابلس، واعتلت أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غرب نابلس وتمركزت في عدة شوارع وبخاصة منطقة ساحة العين والكراج، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال مواجهات مع شبان القرية دون أن يبلغ عن إصابات.

لقطات لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء الغربية لمدينة نابلس بالضفة الغربية pic.twitter.com/0itdJB54iF — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 6, 2024

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل وتجولت في عدة أحياء وشوارع دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي مخيم بلاطة اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وداهمت قوات الاحتلال مطبعة في أطراف مخيم بلاطة وحطمت محتوياتها كليًّا .

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وقرية اسكاكا شرق المدينة، وقام جنود الاحتلال بالتدقيق في البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين وتفتيش مركباتهم خلال الاقتحام.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، مدينة طولكرم، وتمركزت في الحي الغربي منها وضاحية شويكة وسط إطلاق القنابل الضوئية.

تغطية صحفية: "جيش الاحـ ـتلال تقتحم منزل الأسير محمد نايفة أبو ربيعة في شويكة شمال طولكرم". pic.twitter.com/9lIH6HOmuJ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 6, 2024

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، مدينة قلقيلية، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وتحديدا في الشارع الغربي ومحيط مدرسة الشارقة.

كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيها.

وكان تقرير أممي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الجمعة، قد ذكر أن عدد شهداء الضفة الغربية بلغ 314 شهيدًا، بينهم 80 طفلًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح التقرير أنه منذ أكتوبر الماضي وحتى أول أمس الخميس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على 3961 فلسطينيًّا، بينهم 593 طفلًا على الأقل وأصابتهم بجروح مختلفة، كما أصيب 91 آخرين بأيدي المستوطنين.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني بلغت الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي حتى أمس الجمعة أكثر من 5660، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.