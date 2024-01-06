اتهمهم بارتكاب جرائم حرب.. البرهان: لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إنه “لا صلح ولا اتفاق” مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.

واتهم البرهان في كلمة له أمام عدد من الضباط والجنود في مدينة جبيت (شرق)، قوات الدعم السريع، بارتكاب “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في (ولاية) غرب دارفور، وكل بقاع السودان”.

وقال: “كل السودان والعالم شهد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المتمردة (الدعم السريع) في غرب دارفور، وكل بقاع السودان، لذلك ليس لدينا صلح أو اتفاق معهم”.

وأضاف “معركتنا مستمرة، ومعركة استرداد أي موقع دنسته أقدام الخونة (في إشارة للدعم السريع) سنصله”.

وتساءل البرهان عن “سبب اختفاء قائد الدعم السريع (محمد حمدان دقلو/ حميدتي) طوال الأشهر الماضية”، واصفًا إياه “بالخائن”.

وشدد على أن قوات الدعم السريع “لا تريد خيرًا للبلاد”، متهمًا إياها بـ”نهب وسلب المواطنين”.

ويأتي حديث البرهان، بالتزامن مع جولة خارجية لحميدتي، شملت جيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا ورواندا، التي وصل إليها في وقت سابق الجمعة.

في السياق، طالب البرهان، بعض السياسيين، لم يسمهم، بالابتعاد عن حميدتي.

وأوضح “أقول للسياسيين أنتم أخطأتم، اتفقتم مع متمردين خارجين عن القانون (في إشارة للدعم السريع)”، داعيًا القوى السياسية إلى الحوار، شريطة أن يكون “في السودان”.

وتابع: “نحن نرحب بالحوار مع السياسيين، ومن يدعو لوقف الحرب”.

وأشار البرهان، إلى أن بعض دول الإقليم (دون تحديد) تستقبل قائد الدعم السريع وتصفق له، وتُعد له استقبالًا “لا نقبله، ويعد إهانة للشعب السوداني”.

وأكد أنه يجب أن تتم معاملة قوات الدعم السريع كـ”قوات إرهابية”.

ولفت إلى أنه “عندما نتكلم عن تفاوض ووقف للحرب، نقول إنه عليهم (الدعم السريع) أن يخرجوا من بيوت المواطنين ويعيدوا الأملاك والأموال التي نهبوها، ويحاسبوا على الجرائم التي ارتكبوها”.

ويأتي خطاب البرهان، قبيل لقاء مرتقب خلال الفترة المقبلة في جيبوتي مع حميدتي، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب، وقد يمهد لاتفاق على دمج الجيش والدعم السريع، وإمكانية حل الأزمة، إذا قدم الطرفان تنازلات دون شروط مسبقة، وفق مراقبين.

والثلاثاء الماضي، وقّعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان (تقدم) وقوات الدعم السريع، على إعلان سياسي مشترك يتضمن تفاهمات بينها تشكيل “لجنة مشتركة لإنهاء الحرب”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حربًا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.