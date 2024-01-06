“الوقت يتلاشى”.. القسام تنشر مشاهد لجنود إسرائيليين أسرى قُتلوا بنيران جيشهم في الشجاعية (فيديو)

أشار التسجيل إلى أن الجنود “كانت أمنيتهم الأخيرة العودة الأحياء، لكن شيء ما تغير”

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، تسجيلًا مصورًا يُظهر جنودًا إسرائيليين أسرى لدى المقاومة، قتلهم جيش الاحتلال في الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام في التسجيل الذي بثته عبر قناتها على تليغرام، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة والعنصرية قتلتهم”.

وعلّقت على التسجيل بالعربية والعبرية والإنجليزية، قائلة “الوقت ينفد”، وعنونته “الجنود الصهاينة الذين قتلهم جيش الاحتلال في الشجاعية بعد أكثر من محاولة سابقة لقتلهم في عدة أماكن بالحي”.

وأشار التسجيل إلى أن الجنود “كانت أمنيتهم الأخيرة العودة أحياءً، لكنْ شيء ما تغيَّر”. ويُظهر التسجيل الجنود قبل مقتلهم وهم يناشدون حكومتهم الإفراج عنهم، ويرسلون رسائل إلى عائلاتهم.

وقال الجندي احتياط (ألون شمريز) قبل مقتله إنه يأمل الخروج قريبًا من مكان أسْره، وإنه مشتاق إلى عائلته وأصدقائه. في حين عبَّر الجندي احتياط (توم حييم) عن شوقه لعائلته، وقال لهم قبل مقتله إنه سوف يراهم قريبًا وإنه بخير، ويتمنى أن يحل السلام وأن يعود.

وقال الضابط احتياط (ساخي إدن) إنه جرى التعامل معه بشكل جيد في الأسر، وقُدّم إليه كل شيء يطلبه من أكل وشرب. في حين قال الجندي احتياط (سامر طلالقة) إنه كل يوم هناك قصف حتى البيت الذي كان بداخله قاموا بقصفه.

وخُتم التسجيل بعبارة “الوقت يمضي ويتلاشى” بالعربية والعبرية.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بمقتل ضابط في صفوفه خلال المعارك شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 176 منذ بدء العملية البرية، و510 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.