بعد صراخها في وجهه خلال لقاء تلفزيوني.. مصطفى البرغوثي يرد على المذيعة البريطانية جوليا هارتلي (فيديو)

أثارت المقابلة التي أجرتها المذيعة البريطانية في قناة (TalkTV) جوليا هارتلي بروير مع مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انفعالها وصراخها في وجهه أثناء إدارة اللقاء.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل أسلوب وطريقة المذيعة مع ضيفها (البرغوثي) وهي تحاوره بانفعال شديد.

واعتبر ناشطون أن أداء المذيعة لم يتحل بالمهنية اللازمة والحياد، كما أنه جاء تعبيرا عن ما سموه انحياز الإعلام الغربي للرواية المعادية للسردية الفلسطينية في إطار الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، اعتبر البرغوثي أن انفعال هارتلي كان تعبيرا عن “عنصرية بغيضة وفشل في مواجهته، ودليلا إضافيا على النهج السائد في الإعلام الغربي بإسكات الصوت الفلسطيني”.

وقال البرغوثي: “منذ السابع من أكتوبر نواجه انحيازا شديدا من الصحافة والإعلام الغربي ضد الرواية الفلسطينية.. هناك سيطرة وهيمنة للرواية الإسرائيلية ومحاولة لتشويه الصورة”.

وأضاف “ساعد على ذلك منع سلطات الاحتلال دخول الصحفيين إلى قطاع غزة لتغطية ما يجري، وبالتالي هناك تعتيم على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل”.

وأوضح البرغوثي أن ما جرى في المقابلة معه يعد تجسيدا لهذه الصورة العامة من محاولة “إسكات الصوت الفلسطيني ومنعه من الكلام”.

"لست معتادًا على وجود امرأة".. مذيعة تصرخ في وجه البرغوثي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lu2YH4nXfe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 5, 2024

وتابع: “يضطرون لإجراء مقابلات مع بعض الفلسطينيين ليظهروا أنهم عادلين بإتاحة الفرصة أمام الجميع، لكنهم لا يحبون سماع الصوت الفلسطيني”.

وأوضح البرغوثي أن “الانفعال الشديد والهائل للمذيعة البريطانية كان بسبب قوة الأفكار التي ذُكرت بشأن كشف حجم الجرائم والمجازر التي ترتكبها إسرائيل وفضح وتعرية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال”.

واستطرد قائلا “المذيعة لجأت لأسلوب غير مهني على الإطلاق ووجهت إهانة للشعب الفلسطيني والمرأة والرجل الفلسطيني وما تمثله القضية الفلسطينية”، لافتا إلى أنها فشلت في إخفاء الحقائق التي ظهرت جليا على الشاشة.

وقال البرغوثي هذه “العصبية الشديدة والانفعال أراه تعبيرا عن الضعف والفشل، وهدوؤنا نحن تعبير عن الشعور بالقوة والقدرة وقوة المعلومة والحقيقة التي نذكرها وننشرها وتنبع من قوة الشعب الفلسطيني ونضاله وليست مسألة شخصية”.

قناة TalkTV البريطانية تتلقى عشرات الشكاوى من قبل متابعين دعوا لطرد المذيعة جوليا هارتلي بروير التي تعاملت بطريقة غير مهنية مع السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي واتهمته بأنه "غير معتاد على التحدث مع النساء" في اتهام عنصري يفهم من خلاله بأن العرب لا يجيدون الحديث والتعامل مع النساء pic.twitter.com/kPSjKFjHo6 — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) January 5, 2024

وأشار البرغوثي إلى أنه رأى انفعالها “تعبيرا عن عنصرية بغيضة، ويمكننا القول إنه سلوك يعبر عن فجاجة وجهل وتجاهل للحقائق وعنصرية شديدة في التعبيرات التي قيلت ويعبر عن لا مهنية، لا يوجد صحفي مهني في العالم يتصرف بهذا الشكل الذي خرق كل القواعد المهنية”.

واختتم حديثه قائلا “بالنسبة لي هذه علامة انتصار لروايتنا وفشل المنحازين لإسرائيل في تقديم روايتهم، أشجع كل الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين أن يظهروا على وسائل الإعلام الغربية فهذا جزء من كفاحنا ونضالنا”.

وأكد البرغوثي أن “أسلوب المذيعة أحدث غضبا عارما في العالم، وكثير في العالم باتوا يريدون أن يعرفوا الحقيقة”.