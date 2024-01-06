حزب الله يعلن استشهاد 4 من مقاتليه في مواجهات مع جيش الاحتلال جنوبي لبنان

بذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى 152، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي

أعلن حزب الله، مساء السبت، استشهاد 4 من مقاتليه في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع الحصيلة إلى 152 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى حزب الله في 4 بيانات منفصلة كلًّا من “مصطفى محمود جابر من بلدة محيبيب (جنوب) وخضر علي مهنّا من بلدة كفر كلا (جنوب) وعباس حسين رمال وعبد الله حسن الأسمر من بلدة العديسة (جنوب)”.

وقال حزب الله في بياناته إن مقاتليه “ارتقوا شهداء على طريق القدس”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن “طائرات العدو الإسرائيلي شنت 3 غارات استهدفت المنطقة الساحلية الواقعة بين بلدتي القليلة والمعلية، القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في قضاء صور (جنوب)”.

بالفيديو | الطيران الحربي المعادي يشن غارة جوية مستهدفاً أطراف بلدة برج الملوك قرب سهل مرجعيون جنوب لبنان pic.twitter.com/96HUxavPvb — قناة المنار (@TVManar1) January 6, 2024

وأشارت إلى أن “إحدى الغارات استهدفت منزلًا بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، على بعد نحو 30 كيلومترًا من الحدود”.

وأضافت الوكالة اللبنانية أن “فرق الإسعاف توجهت إلى المكان بعد معلومات عن وجود إصابات”.

بالفيديو | منذ قليل.. لقصف إسرائيلي بالقنابل الدخانية داخل بلدة الخيام #جنوب_لبنان pic.twitter.com/QphTzgIohr — قناة المنار (@TVManar1) January 6, 2024

“رد أوّلي” على اغتيال العاروري

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهداف قاعدة “ميرون” شمالي الأراضي المحتلة بـ62 صاروخًا.

وجاء هذا الاستهداف “ردًّا أوليًّا” على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قبل أيام، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

والثلاثاء الماضي، أعلنت حماس اغتيال صالح العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة جناحها العسكري “كتائب القسام”، و4 من كوادر الحركة، بقصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأمس الجمعة، قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، في كلمة متلفزة “ما حصل من خرق كبير وخطير للضاحية الجنوبية (في إشارة إلى اغتيال العاروري) لا يمكن أن يمر، ولن يكون بلا رد وبلا عقاب، والقرار هو للميدان”.

وتضامنًا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا منذ 8 أكتوبر، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المقاومة، وقتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت 22 ألفًا و722 شهيدًا و58 ألفًا و166 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.