عشية وصوله للشرق الأوسط.. هنية يوجه رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي (فيديو)

دعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لـ”التركيز” على إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، خلال جولته المقررة للشرق الأوسط، التي بدأها مساء الجمعة، انطلاقا من تركيا.

وقال هنية في كلمة مصورة: “نأمل أن يكون بلينكن استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية، وأدرك حجم الأخطاء التي وقعت بها الولايات المتحدة بدعمها الأعمى للاحتلال وتصديق أكاذيبه بما تسبب بجرائم حرب غير مسبوقة ضد سكان غزة”.

وأضاف: “نأمل أن يكون تركيزه (بلينكن) هذه المرة على إنهاء العدوان، عن طريق إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية”.

وطالب هنية، المسؤولين في الدول العربية والإسلامية الذين سيلتقون بلينكن، بـ”التأكيد على أن مستقبل المنطقة واستقرارها يرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية ولا يمكن تجاوزها”.

وشدد هنية على أن “الشعب والمقاومة لن يقبلوا أن يبقى الاحتلال جاثما على صدورنا، والدماء التي سالت بغزة والدمار الرهيب لا يمكن أن يحقق أمنا ولا استقرارا، طالما لم يحصل الشعب على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة، أن بلينكن سيجري جولة في الشرق الأوسط تبدأ من تركيا، لبحث التطورات في قطاع غزة، بحسب بيان صدر عن المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر.

وقال ميلر، إن بلينكن “سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية”.

وأضاف أن بلينكن، سيبحث مع وزراء خارجية هذه الدول قضايا مثل “العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حماس، والمساعدات الإنسانية لغزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين”.