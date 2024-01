مايك بنس يزور جنودا إسرائيليين ويوقع على قذائف مدفعية قبل إطلاقها نحو لبنان

خلال زيارته إلى تل أبيب، التقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سابقًا، جنودًا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الجمعة، أن بنس تبادل أطراف الحديث مع الجنود، ووقّع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس “نقدّر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأمريكي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك”.

وتضامنًا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المقاومة، وقتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي.

Traveled to Israel’s Northern Command today to meet with military leaders and joined @IDF soldiers stationed near Israel’s border with Lebanon. Ever since October 7th, these courageous Israelis, several of whom are also American citizens, left families and home to stand strong… pic.twitter.com/2vj3mmArSl

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 5, 2024