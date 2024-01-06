مايك بنس يزور جنودا إسرائيليين ويوقع على قذائف مدفعية قبل إطلاقها نحو لبنان

خلال زيارته إلى تل أبيب، التقى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سابقًا، جنودًا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقّع على قذائف مدفعية ستُطلق نحو لبنان.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الجمعة، أن بنس تبادل أطراف الحديث مع الجنود، ووقّع على قذائف مدفعية إسرائيلية.

وخلال حديثه مع الجنود قال لهم بنس “نقدّر ما تفعلونه، لم أعد أتحدث نيابة عن الحكومة الأمريكية، ولكني أتحدث نيابة عن الشعب الأمريكي، نحن نقف إلى جانبكم وسنواصل ذلك”.

وتضامنًا مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًّا متقطعًا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المقاومة، وقتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي.

Traveled to Israel’s Northern Command today to meet with military leaders and joined @IDF soldiers stationed near Israel’s border with Lebanon. Ever since October 7th, these courageous Israelis, several of whom are also American citizens, left families and home to stand strong… pic.twitter.com/2vj3mmArSl — Mike Pence (@Mike_Pence) January 5, 2024

ونهاية الشهر الماضي، نشر مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صورة له بعد زيارة إلى جنود جيش الاحتلال على حدود غزة، وقد وقّع على قذيفة مدفعية كان يستعد الجيش لإطلاقها على القطاع.

وظهر هرتسوغ في صورة وهو يدوّن كلمة “نعتمد عليكم” على أحد الصواريخ المعدَّة لاستهداف قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تمنحهم وعائلاتهم الدعم الكامل أثناء وجودهم في الجبهة وعند عودتهم إلى المدينة.

شارك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صورة له، بينما يوقع على أحد القذاتف المتجهة نحو #غزة ليلقيها جيش الاحتلال ليقتل المدنيين، في مشهد عدّه مدونون تعبيرًا عن مدى انحطاط المجتمع الإسرائيلي وقيادته. والتقطت الصورة أثناء زيارة هرتسوغ لقوات الاحتياط على الحدود بين إسرائيل وغزة، الذي… pic.twitter.com/cHg4RCYlPt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2023

وانتقدته الكاتبة الإسرائيلية نيتا أخيتوف في مقال بصحيفة (هآرتس)، قائلة “انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الرئيس إسحاق هرتسوغ هو يكتب عبارة (أنا أعتمد عليكم) على قذيفة ستسقط على غزة، وهو محاط بالجنود المبتسمين فيما يشبه المشهد البهيج”.

وتابعت “لو أن إسرائيل أعلنت رسميًّا أن هدف الحرب الحالية هو (الانتقام)، بالمعنى الأكثر سطحية وبدائية للكلمة، أي إلحاق الأذى بكل من يمثل حماس في نظرنا؟ أي جميع سكان غزة، بما في ذلك الأطفال الصغار، ربما يكون هناك مكان لصورة يوقع فيها الرئيس على قذيفة على وشك إحداث الدمار وقتل أشخاص ليسوا بالضرورة جزءًا من حماس”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت 22 ألفًا و722 شهيدًا و58 ألفًا و166 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.