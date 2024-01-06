مكتب الإعلام الحكومي: جنود الاحتلال سرقوا أموالًا وذهبًا من قطاع غزة بقيمة 90 مليون شيكل

قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي سرقوا أموالًا وذهبًا ومصاغات من قطاع غزة بقيمة 90 مليون شيكل (25 مليون دولار).

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب اليوم ورد فيه أن “المكتب رصد عشرات الإفادات التي أدلى بها الأهالي في قطاع غزة حول قيام جيش وجنود الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال وذهب ومصاغات من قطاع غزة قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل، خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا الفلسطيني منذ 92 يومًا”.

وأضاف البيان أن “عمليات السرقة جاءت على أكثر من طريقة، الأولى: كانت على الحواجز، مثل حاجز شارع صلاح الدين، حيث سرقوا من النازحين الذين نزحوا من شمال وادي غزة نحو الجنوب حقائبهم التي تحتوي ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب والمصاغات، والثانية: كانت بالسطو على المنازل التي طلبوا من سكانها الخروج منها وعندما خرج أصحابها، دخلوها وسرقوها، وأخذوا لهذه الجريمة صورًا تذكارية ومقاطع فيديو نشرها بعضهم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث في بيت لاهيا”.

وذكر البيان أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أشارت إلى هذه الجريمة ووصفتها بأنها سرقة ممنهجة لأموال الغزيين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي استولى على 5 ملايين شيكل خلال هذه الحرب، تم تحويلها إلى القسم المالي بوزارة الدفاع، بحسب الصحيفة.

وأضاف “صحيفة واينت العبرية أيضًا أكدت أن جيش وجنود الاحتلال استولوا على 5 ملايين دولار من قطاع غزة وأوضحت أن “وحدة الغنائم” في شعبة التكنولوجيا واللوجستيات بالجيش صادرت الأموال التي تم ضبطها”.

وذكر البيان أن “هذه الجرائم تعيد إلى الأذهان ما كشفته صحيفة “معاريف” قبل سنوات، في تحقيق صحفي نشرته حول قيام جنود الجيش الإسرائيلي بسرقة أموال من المواطنين الفلسطينيين أثناء عمليات عسكرية سابقة للواء غولاني شرق خان يونس”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت نحو 23 ألف شهيد وزهاء 58 ألف جريح، 70% منهم نساء وأطفال، فضلًا عن دمار هائل في المنشآت والبنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.