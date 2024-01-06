نازحون ينتظرون ساعات للحصول على الخبز في رفح جنوبي قطاع غزة (فيديو)

نازح: شعبنا مات من الخوف والحرب والجوع والدمار ما فيش شعب في العالم كله عانى مثلما عانى الفلسطينيون في قطاع غزة

يتزاحم مئات الفلسطينيين ساعات طويلة أمام أحد المخابز؛ للحصول على ربطة خبز تسد رمق عوائلهم، في رفح جنوب قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة المواطنين للحصول على الخبز في رفح، وقال أحد المواطنين “طلعنا من تل الهوى على البحر، قصفوا البحر رحنا إلى الصبرا قصفوها، رحنا دير البلح قصفوها، رحنا النصيرات من النصيرات رحنا على بنت أخي، وجئنا إلى رفح، 7 مرات انتقلنا من مكان لمكان حياتنا مبهدلة”.

وأضاف “بدنا العرب يقفوا معانا وينقذونا، شعبنا مات من الخوف والحرب والجوع والدمار ما فيش شعب في العالم كله عانى مثلما عانى الفلسطينيون في قطاع غزة”.

وتابع في أسى “إيش بدنا نسوي بنطالب بوقف إطلاق النار بأقرب وقت ممكن حياتنا توقفت”، ويشير إلى ربطة خبز في يده قائلا “عندي 5 عائلات في الدار والله المستعان”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد حذرت، أمس الجمعة، من أن اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة تحدث حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس الجمعة، إن 90 يوما من الحرب الوحشية في قطاع غزة تجبر 1.9 مليون شخص، أي 90% من السكان على النزوح عدة مرات.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، بالوصول العاجل للمساعدات المنقذة للحياة إلى شمال قطاع غزة، حيث يواجه عدد كثير من الأشخاص هناك المرض والجوع.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت نحو 23 ألف شهيد وزهاء 58 ألف جريح، 70% منهم من نساء وأطفال، فضلًا عن دمار هائل في المنشآت والبنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.