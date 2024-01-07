القسام تبث تسجيلا جديدا لاستهدافها جنود الاحتلال ودباباته المتوغلة في غزة (شاهد)

في إحدى اللقطات يظهر جنود الاحتلال وهم يقفون بوضوح أمام دبابة قبل أن يستهدفهم مقاتلو القسام

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلًا لعمليات نفذها مقاتلوها ضد دبابات وآليات جيش الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة.

وأظهرت التسجيلات لحظة استهداف جنود الاحتلال ودباباته المتوغلة شرق حيي التفاح والدرج في غزة.

ويظهر مقاتلو القسام وهم يحملون القذائف على أكتافهم، ويطلقونها باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية مُوقِعة دمارًا كبيرًا فيها.

وفي إحدى اللقطات يظهر جنود الاحتلال وهم يقفون بوضوح أمام دبابة قبل أن يستهدفهم مقاتلو القسام.

وفي وقت سابق السبت، كشفت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا من الإطباق على قوة راجلة مكونة من 9 جنود إسرائيليين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 22722 شهيدًا و58166 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.