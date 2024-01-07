القسام توثق تدمير ناقلة جند إسرائيلية في مخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعًا مصورًا يوثق تفجير ناقلة جند إسرائيلية في غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب، صباح اليوم الأحد، إنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل بقذيفة “الياسين 105” في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وبعد أقل من نصف ساعة من البيان، نشرت الكتائب مشهد التدمير، إذ رصد أحد مقاتليها الآلية الإسرائيلية، وأطلق القذيفة عليها من مسافة قريبة.

"كتـ.ـائـ.ب القسـ.ـام" تبث فيديو لتدمير ناقلة جند إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BV5f8PXwfS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 7, 2024

وفي بيان منفصل، قالت الكتائب “القسام تدك قوات العدو المتوغلة في مخيم المغازي بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 22 ألفًا و722 شهيدًا، و58 ألفًا و166 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.