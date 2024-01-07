بعد استهداف دبابتين وجرافة عسكرية وتفجير نفقين وحقل ألغام.. القسام: أوقعنا قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر استهدافهم في مناطق القتال بقطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان نشرته على منصة “تلغرام”، إن مقاتليها بعد “عودتهم من خطوط القتال شرق البريج (وسط القطاع) أكدوا إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد استهداف دبابتين من نوع ميركافا، وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105”.

وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من “تفجير نفقين في جنود الاحتلال، وحقل ألغام، في قوة راجلة مكونة من 7 جنود”.

كما بثت “القسام” مشاهد من تدمير “ناقلة جند” في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذيفة “الياسين 105”.

وأوضحت “القسام” أن كتائبها “دكّت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة المحطّة، بمدينة خانيونس (جنوب) بقذائف الهاون”.

كما أكدت أنها دكت “قوات العدو” المتوغلة في مخيم المغازي بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القتلى العسكريين في جيش الاحتلال المعلن عنهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 510، و176 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.