“سندي وشريكة حياتي”.. فلسطيني يجسد حالة وفاء برعاية زوجته بعد فقدانها البصر (فيديو)

جسَّد زوج فلسطيني حالة وفاء برعايته زوجته بعد إصابتها جراء غارة إسرائيلية بشكل مباشر في وجهها مما أفقدها البصر.

وكشف الزوج للجزيرة مباشر عن حجم المساندة التي كان يتلقاها من زوجته قبل إصابته، وقال “هي سندي وشريكة حياتي، عندي 67 سنة، وأنا رجل مريض وأضع سماعة في أذني، ودعامات على القلب، ومصاب بالأمراض المزمنة السكري والضغط، وهي من كانت تقف معي”.

وأكد الزوج أنه الآن في أمسّ الحاجة إليها، مناشدًا الجهات المختصة ضرورة نقلها إلى خارج غزة لتلقي العلاج المناسب لها.

بدورها، أوضحت الزوجة انتصار خميس أنها أصيبت في غارة إسرائيلية خلال وجودها في منزل ابنها.

بعدما فقدت بصرها بقصـ.ـف الاحتلال.. فلسطيني يجسّد حالة وفاء برعاية زوجته بعد إصابتها #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/wG2OdmJiyt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 6, 2024

وقالت “انقصفت الدار وأُصبت في عينيَّ، ولا أرى بهما حاليًّا، وفي وجهي 70 غرزة، أنزف من العينين وإحداهما بها شظية”، مشيرة إلى أن الطبيب أكد لها أن إحدى عينيها أصبح من الصعب علاجها، أما الأخرى فيمكن ذلك.

وتتمنى انتصار أن تسافر للعلاج في الخارج وأن يعود بصرها إليها، وقالت “أتمنى من المجتمع الدولي أن ينظر إلينا بعين الرحمة لإيقاف العدوان، تعرّضنا وغيرنا الكثير للقصف، وسقط الكثير من الشهداء والمصابين، نتمنى وقف الحرب”.

ولا يزال آلاف المصابين في قطاع غزة ينتظرون تحويلهم للعلاج خارج القطاع، سواء في المستشفيات المصرية أو الدول العربية التي عرضت تقديم المساعدة، لكن -وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة- فإنه لا يخرج من القطاع سوى عدد قليل جدًّا، مطالبًا بضرورة إخراج آلاف المصابين في أقرب وقت.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 22 ألفًا و722 شهيدًا، و58 ألفًا و166 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.