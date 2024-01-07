شاهد: كتائب المجاهدين في غزة تقصف تجمعات لقوات إسرائيلية بصواريخ (N7)

نشرت “كتائب المجاهدين” في قطاع غزة، مشاهد من قصف مقاتليها لما قالت إنها تجمعات “القوات الصهيونية” بصواريخ (N7) في محاور غزة.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقًا بكتائب شهداء الأقصى.

وفي وقت سابق نشرت “كتائب المجاهدين” مشاهد لاستهدافها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في محور الشيخ رضوان.

وأوضح التسجيل ناقلة الجنود، فيما يقوم أحد المقاتلين في استهدافها بالقذيفة.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، شهرها الرابع من دون أي مؤشرات إلى تراجع حدتها مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية قاتلة على القطاع، فيما يسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتجنّب اتساع رقعتها الى جبهات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن عدد القتلى العسكريين في جيش الاحتلال المعلن عنهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 510، و176 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.