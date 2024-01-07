شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين في مخيم المغازي وسط غزة (فيديو)

تعرَّض مخيم المغازي وسط قطاع غزة لقصف إسرائيلي، طال أحد مراكز إيواء النازحين المكتظة، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات.

يأتي ذلك وسط غارات مكثفة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة كبيرة في مخيم المغازي، باستهداف النازحين في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتُظهر لقطات حصلت عليها الجزيرة مباشر آثار الدماء والأشلاء وسط دمار كبير وهدم جدران المدرسة مع تطاير النوافذ والأبواب.

وأضاف مراسل الجزيرة مباشر “يسكن في المدرسة المستهدفة نحو 5 آلاف نازح، ويحتوي الصف الواحد على مئات النازحين الذين تم استهدافهم ليلًا، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس السبت نحو 23 ألف شهيد، وأكثر من 58 ألف جريح 70% منهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في المنشآت والبنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحسب وزارة الصحة في غزة، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن 122 شهيدًا و256 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.