مخلفا عشرات الشهداء والمباني المدمرة.. مواطنون يتفقدون منازلهم في دير البلح بعد قصف الاحتلال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر عودة مواطنين لتفقد منازلهم بعد غارة إسرائيلية استهدفت منازل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مربعًا سكنيًّا في حي بشارة وسط دير البلح، مخلفًا عشرات الشهداء والمصابين.

كما ظهر عدد من البيوت وقد دُمرت بالكامل جرّاء الغارات، في حين لا يزال الأهالي يحاولون انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وقال إبراهيم أبو زيدان، الذي كان يملك عيادة أسنان خاصة به في حي بشارة “لا يوجد أي نشاط عسكري في المنطقة”، وأشار بيده إلى عيادته التي دمرها القصف مؤكدًا أنها من المفترض محمية بموجب القانون الدولي.

وأكد آخر أن غالبية شهداء القصف هم أطفال ونساء، لافتًا إلى أن عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض لا تزال قائمة.

وأوضح أن معظم سكان المنطقة الذين استشهدوا جرّاء القصف كانوا من النازحين من الشمال إلى الجنوب أو من شرق دير البلح إلى غربها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 22 ألفًا و722 شهيدًا، و58 ألفًا و166 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع.