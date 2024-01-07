وسائل إعلام إسرائيلية: شركة كوسكو الصينية توقف الشحن إلى إسرائيل
7/1/2024
ذكر موقع جلوبز الإخباري المالي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن شركة الشحن الصينية “كوسكو” علّقت عمليات الشحن إلى إسرائيل.
وجاء التقرير في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.
وكثف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة. وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل الحرب على غزة، وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهدافهم.
ونتيجة لذلك أوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها، وغيرت مساراتها عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول قارة إفريقيا.
وتنضم كوسكو بذلك إلى العديد من الشركات العالمية التي غيرت مسار سفنها لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهي:
- مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية (سي.إتش روبنسون)
- مجموعة الشحن الفرنسية (سي.إم.إيه-سي.جي.إم)
- شركة ناقلات النفط البلجيكية (يوروناف)
- شركة (إيفرغرين) التايوانية لشحن الحاويات
- مجموعة (فرونت لاين) لناقلات النفط ومقرها النرويج
- شركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات شاحنات السيارات (جرام كار كاريرز)
- شركة شحن الحاويات الألمانية (هاباج لويد)
- شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية (إتش.إم.إم)
- شركة الشحن النرويجية (هوج أوتولاينرز)
- شركة تشغيل أسطول الناقلات (كلافينيس كومبينيشن كاريرز) ومقرها النرويج
- مجموعة الشحن الدنمركية (ميرسك)
- شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي)
- أوشن نتورك إكسبرس (وان)، وهي مشروع ياباني مشترك بين شركات “ميتسوي أو.إس.كيه لاينز” و”نيبون يوسن” و”كاواساكي كيسن كايشا”
- شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو.أو.سي.إل) ومقرها هونغ كونغ
- مجموعة (ولينيوس فيلهلمسن) النرويجية
- شركة الشحن البحري التايوانية (يانغ مينغ)
المصدر : رويترز