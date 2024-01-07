وسائل إعلام إسرائيلية: شركة كوسكو الصينية توقف الشحن إلى إسرائيل

ذكر موقع جلوبز الإخباري المالي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن شركة الشحن الصينية “كوسكو” علّقت عمليات الشحن إلى إسرائيل.

وجاء التقرير في وقت تعطلت فيه الممرات الملاحية في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

وكثف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة. وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل الحرب على غزة، وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأمريكية إذا تم استهدافهم.

ونتيجة لذلك أوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها، وغيرت مساراتها عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول قارة إفريقيا.

وتنضم كوسكو بذلك إلى العديد من الشركات العالمية التي غيرت مسار سفنها لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهي: