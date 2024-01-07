يديعوت أحرونوت: الحرب على غزة تكلفت 60 مليار دولار وأهدافها لم تتحقق

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

جاء ذلك، في تقرير موسع للصحيفة، اليوم الأحد، تحت عنوان ” الحرب الأغلى وأهداف إسرائيل لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر”.

وأوضحت الصحيفة، أن الاجتياح البري الذي بدأ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتراكم فيها العديد من الإنجازات التكتيكية كل يوم، ولكنها لم تجعل إسرائيل قادرة على تحقيق أهداف الحرب.

ويتمثل الهدف المطروح في الحرب على غزة، بـ”تفكيك (وصفته الحكومة الإسرائيلية في البداية بالتدمير ثم قلصته) قدرات حماس العسكرية وإعادة المختطفين”.

وأضافت: “وصلت المناورة البرية إلى أماكن في قطاع غزة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي، أو يعمل فيها حتى في السنوات التي سبقت خطة فك الارتباط (الانسحاب من مستوطنات شمال القطاع) عام 2005، كما هو الحال في الأحياء الوسطى لمدينة غزة، وداخل جباليا وخان يونس”.

وقالت: “الهدف الآخر الذي تم وضعه للجيش ولم ينجح بعد، هو القضاء على كبار قادة حماس”، زاعمة أن نصف قادة سرايا القدس التابع للجهاد الإسلامي وقادة كتائب القسام التابع لـ(حماس) أصيبوا أو تم تصفيتهم.

המלחמה הכי יקרה – ובמטרות ישראל עוד לא עמדה: עלות הלחימה צמחה ל-217 מיליארד שקלים עד היוםhttps://t.co/mSRyCFfdyD pic.twitter.com/JN5A5n0AsT — ynet עדכוני (@ynetalerts) January 7, 2024

لكن معظم قادة الألوية “ما زالوا فاعلين، وكذلك رؤساء القيادة العسكرية، مثل محمد الضيف ومروان عيسى والأخوة محمد ويحيى السنوار”، بحسب الصحيفة.

وتطرق التقرير للكلفة الاقتصادية للحرب، وقال إنه وفقًا للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

وتشمل التكلفة كلا من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في المجالات جميعها.

وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).

وتابعت: “نظرًا للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليا 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميًا”.

واستمرت إسرائيل في دفع مبلغ 300 شيكل (82 دولارًا) يوميًا حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، لافتة إلى أن “هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو تسعة مليارات شيكل” (2.46 مليار دولار).

تعويضات

وعلى المستوى المدني، تصل التعويضات بالفعل إلى عشرات مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن تدفع الدولة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار).

وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية مع لبنان حوالي 5-7 مليارات شيكل (1.37- 1.91 مليار دولار)، بالإضافة إلى 15-20 مليار شيكل (4.10 – 5.47 مليارات دولار) القيمة الأولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة “غلاف غزة”.

كما تدفع إسرائيل مقابل كل نازح إسرائيلي من مستوطنات غلاف غزة والشمال، والبالغ عددهم 125 ألف نازح، حيث تصل تكلفة دعمهم إلى مليارات الشواكل، بحسب الصحيفة.

وأوضح تقرير يديعوت: “اليوم، يحصل كل من يقيم في الفندق على 6 آلاف شيكل (1.64 ألف دولار) شهريًا للشخص البالغ و3 آلاف شيكل (820 دولارًا) للطفل”.

وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خطيرة بشكل خاص، و”هناك عجز كبير يبلغ 111 مليار شيكل (30.36 مليار دولار) في ميزانية الدولة، سيتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة في الضرائب، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة”.

ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.