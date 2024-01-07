86 ألف توقيع في يوم واحد.. عريضة بريطانية لطرد السفيرة الإسرائيلية تكتسب زخما كبيرا

اكتسبت عريضة “Change.org”، التي تدعو إلى طرد السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، زخمًا كبيرًا، إذ جمعت نحو 86 ألفًا و300 توقيع في يوم واحد.

وتؤكد العريضة أن هوتوفلي تستخدم حاليًّا “لغة الإبادة الجماعية”.

وجاء في العريضة “السفيرة هوتوفلي تستخدم لغة إبادة جماعية بشكل علني، وتدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، في حين يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية”.

ويعكس الدعم المتزايد والسريع للعريضة مجموعة متنوعة من الأصوات التي تطالب بالمساءلة في ضوء التصريحات الأخيرة للسفيرة الإسرائيلية.

ومؤخرًا، رفضت هوتوفلي المعروفة بآرائها المتشددة -بشكل لا لبس فيه- فكرة حل الدولتين، قائلة “لا على الإطلاق” لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وطالبت هوتوفلي بتدمير قطاع غزة بالكامل، مدعية أن كل أرجائه تتمتع بإمكانية الوصول إلى أنفاق المقاومة الفلسطينية.

وقالت في مقابلة لها مع إذاعة “إل بي سي” البريطانية “يجب تدمير كل مدرسة ومسجد ومنزل في غزة”، واصفة القطاع المحاصر بأنه “مدينة إرهاب فظيعة”.

وبعد الحصول على 100 ألف توقيع، يتم النظر في الالتماس للمناقشة في البرلمان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 22 ألفًا و722 شهيدًا، و58 ألفًا و166 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.