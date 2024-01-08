اغتيال قائد ميداني في حزب الله بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته بجنوب لبنان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقتل أحد قيادييه الميدانيين بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم، بجنوب لبنان.

ونعى الحزب في بيان “القائد وسام حسن طويل الملقب بالحاج جواد، من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية قد أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل شخصين بالغارة الجوية التي نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة خربة، وتحدث إعلام محلي عن أن المستهدف مسؤول ميداني من النخبة في حزب الله.

ولفتت الوكالة في خبر نشرته على موقعها، إلى أن الغارة التي نفذتها المسيّرة بصاروخ موجّه على سيارة من نوع رابيد على طريق محلة الدبشة في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، أسفرت عن سقوط شهيدين، دون معلومات عن الشخص الآخر.

عاجل | الاحتلال يعلن عن اغتيال مسؤول في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله جواد الطويل وذلك عبر استهداف سيارته في منطقة خربة سلم جنوب لبنان. pic.twitter.com/ePZqFneWxL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 8, 2024

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية، ويردّ جيش الاحتلال بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” وتحركات مقاتلين.

وتصاعدت الخشية من توسّع نطاق الحرب بعد استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع 6 آخرين، الثلاثاء، بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل 181 شخصا في لبنان، بينهم 135 عنصرا من حزب الله، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصًا بينهم 9 عسكريين.