الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع المعيشية في أحد أسواق مدينة رفح (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، الأوضاع المعيشية للأهالي والنازحين في أحد أسواق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن دوار الشهداء الذي يقع في قلب مدينة رفح، قد تحول الآن إلى سوق كبير، بعد أن كان مسارًا للمارة والسيارات.

وتكتظ مدينة رفح بالمواطنين بعدما نزح أكثر من مليون و400 ألف مواطن من الشمال إلى الجنوب، وهو ما ظهر جليًا في سوق دوار الشهداء.

وتحدث أحد المواطنين بفرح بعد حصوله على بعض الحطب، وقال إنه نازح من مدينة غزة ويعيش الآن في خيمة برفح، واشتكى من صعوبة الأوضاع خاصة في الحصول على لبن لطفله الذي وُلد قبل الحرب بأيام قليلة.

وأوضح بائع في محل فطائر، أن مكونات وجباته أصبحت مكلفة جدًّا وصعبة المنال، “لا نشتري من تاجر واحد، بل كل شيء على حدة من كل تاجر، كما أننا لا نجد نفس المكون عند التاجر كل مرة”.

مظاهرة بمدينة أنابوليس في ولاية ميريلاند الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار والتضامن مع #غزة#الجزيرة_مباشر | #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/Ou3WR6Me0q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2024

كما تحدث آخر وهو يحمل شوال طحين صغير وكأنه فاز بجائزة، وقال إن هذا الشوال يكفيهم فقط لمدة 3 أيام ثم يعود من جديد ليقف في طابور طويل من أجل الحصول على آخر.

وأكدت الأمم المتحدة أن الوضع في غزة هو كارثة إنسانية تحدث أمام عدسات الكاميرا، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

ويشنّ جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى أمس الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.