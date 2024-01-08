الدفاع المدني: النظام السوري يقصف أحياء في إدلب بصواريخ محملة بذخائر حارقة (صور)

قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن قوات النظام قصفت عدة أحياء سكنية في مدينة إدلب مساء الأحد، بصواريخ متفجرة وصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة.

وأضاف أن فرق مخلفات الحرب في الدفاع المدني عملت على إزالة الأثار في أماكن سقوط الصواريخ، وسحب بقايا بعضها، لحماية المدنيين.

آثار القصف الصاروخي لقوات النظام على مدينة #إدلب، مساء اليوم الأحد 7 كانون الثاني، وتفقد فرقنا وعملية وسم المناطق التي سقطت فيها صواريخ متفجرة وصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، على عدد من أحياء المدينة.#الأسد_قاتل_السوريين #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/IeT57Amu7y — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 7, 2024

وقالت المنظمة (التابع للمعارضة) إن الهجوم على سرمين، شرقي محافظة إدلب، أسفر عن إصابة 5 مدنيين.

وأشارت إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

توثيق مكان سقوط أحد الصواريخ المتفجرة التي استهدفت بها قوات النظام مساء أمس الأحد 7 كانون الثاني، الأحياء السكنية وأراضٍ زراعية بالقرب من مرافق خدمية في مدينة إدلب ما أدى لإصابة 4 مدنيين بينهم طفلة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/gCzAvn0EwD — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 8, 2024

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل 26 مدنيا وأصيب 118 آخرون في حصيلة شهرية لـ 118 هجوما بريا وجويا للنظام السوري وروسيا على “منطقة خفض التصعيد” بمحافظة إدلب.