سياسة

الدفاع المدني: النظام السوري يقصف أحياء في إدلب بصواريخ محملة بذخائر حارقة (صور)

مدة الفيديو 01 minutes 00 seconds
8/1/2024-|آخر تحديث: 8/1/202409:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إن قوات النظام قصفت عدة أحياء سكنية في مدينة إدلب مساء الأحد، بصواريخ متفجرة وصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة.

وأضاف أن فرق مخلفات الحرب في الدفاع المدني عملت على إزالة الأثار في أماكن سقوط الصواريخ، وسحب بقايا بعضها، لحماية المدنيين.

وقالت المنظمة (التابع للمعارضة) إن الهجوم على سرمين، شرقي محافظة إدلب، أسفر عن إصابة 5 مدنيين.

وأشارت إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل 26 مدنيا وأصيب 118 آخرون في حصيلة شهرية لـ 118 هجوما بريا وجويا للنظام السوري وروسيا على “منطقة خفض التصعيد” بمحافظة إدلب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات