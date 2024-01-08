“القسام” تعلن قصف تل أبيب وإفشال محاولة لتحرير أسير وقتل جنود إسرائيليين (فيديو)

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، إنها قصفت تل أبيب “برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب وأنحاء وسط إسرائيل، في حين ذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن إطلاق صفارات الإنذار جرى في أكثر من 30 موقعا عقب رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وظهرت رشقة صواريخ المقاومة خلال بث حي للقناة “14” الإسرائيلية من تل أبيب.

وفي بيانات منفصلة خلال اليوم الاثنين أعلنت كتائب القسام:

استهداف ناقلة جند صهيونية من نوع “بوما” تابعة لسلاح الهندسة بقذيفة “الياسين 105” شمال غرب مدينة غزة وأجهزنا على جنديين كانا بجوارها.

استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة “الياسين 105” والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تفجير عبوة مضادة للأفراد “رعدية” في قوة صهيونية، والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس وحضرت طواقم الإنقاذ إلى المكان لإجلاء القتلى والمصابين.

استهداف قوة صهيونية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس.

استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

إفشال محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة إلى مكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى بداخله، و تم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة.

قنص جندي صهيوني وقتله ببندقية (الغول) القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من جهتها، نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، مشاهد لقصف “مغتصبة سديروت” بالصواريخ.

كما نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، مشاهد لقصف الحشود العسكرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون.

وذكرت سرايا القدس، في بيان منفصل مساء الاثنين، أنها قصفت “(سديروت) و(نير عام) ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة”.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت سرايا القدس إنها تخوض منذ فجر اليوم “اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة وقذائف (آر بي جي) في محاور التقدم شمال وشرق ووسط خان يونس”.