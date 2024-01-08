سياسة|قطاع غزة

تخفيفًا عن طواقم النظافة.. صحفيون ينظفون مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة (فيديو)

جرحى بقسم الاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح
جرحى بقسم الاستقبال في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (الأناضول)
8/1/2024

قام صحفيون فلسطينيون بمبادرة للتخفيف عن طواقم النظافة المنهكة في أحد مستشفيات قطاع غزة، وذلك في ظل الضغط الشديد على المستشفيات.

ووثق مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي، صحفيين وهم ينظفون أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة لليوم الـ94 من الحرب، مسببًا ضغطًا شديدًا على المستشفيات بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء والجرحى.

ويشنّ جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر