تخفيفًا عن طواقم النظافة.. صحفيون ينظفون مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة (فيديو)

قام صحفيون فلسطينيون بمبادرة للتخفيف عن طواقم النظافة المنهكة في أحد مستشفيات قطاع غزة، وذلك في ظل الضغط الشديد على المستشفيات.

ووثق مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي، صحفيين وهم ينظفون أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

مبادرة للتخفيف عن طواقم النظافة.. صحفيون فلسطينيون ينظفون مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة#الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/8D2ouFkUmh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 8, 2024

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة لليوم الـ94 من الحرب، مسببًا ضغطًا شديدًا على المستشفيات بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء والجرحى.

ويشنّ جيش الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفًا و835 شهيدًا، و58 ألفًا و416 جريحًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.